Vicdanınız yok mu sizin?

Bugün gerçekleşen İl Genel Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı’na damga vuran Yuva köyü zehirlenmesi tartışması gergin bitti. Bedri Pehlivan, Erdal Tombak, Erhan Beykoz, Alaattin Karaduman ve Eyüp Beşli’nin Yuva köyü ile ilgili sundukları iki önerge AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından reddedilirken yaşanan tartışma meclise damga vurdu.

Meclis üyeleri, ilimiz Yuva köyünde meydana gelen zehirlenmelerin araştırılması için bir komisyon kurulmasını, komisyonun yapacağı çalışmaların neticesinde meclis bilgilendirmeleri hususunda gereğini yapılmasını istedi. İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer ise önergeler reddedildikten sonra meclisi terk etti. Öte yandan meydana gelen sudan zehirlenme vakaları neticesinde ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetmiş, ayrıca 12 kişi yoğun bakım ünitesinde toplamda 141 kişi hastanede yatmaktaydı. Bundan sonra böyle vakaların yaşanmaması adına sorumluluk alıp Bolu merkez köylerinde mevcut su depolarının tamamının, Bolu Belediyesi tarafından yenilenmesi taahhüdünü İl Genel Meclisi’nde sunan CHP Meclis üyeleri, yaklaşık 10 milyon lira olan bu yatırımın önünü açmak adına meclisin gerekli kararı almasını istedi.

SORUMLUSU BİZLERİZ

Verilen önergeler ile ilgili mecliste açıklama yapan Erhan Beykoz şu cümleleri kullandı: “Sizler de çok net biliyorsunuz ki orada hiç kimsenin istemediği yaşanılmasını istemediğimiz bir gerçek ile karşı karşıya kaldık. Yuva köyünde bir zehirlenme oldu maalesef ki bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Ardından yandaş ve yanlı basınların tamamı, suçu Bolu Belediyesi’ne atarak sanki Bolu Belediyesi’nin insanlara göndermiş olduğu suyla bu insanların zehirlenmiş gibi bütün millette algı yaratmayı başardılar. Ama işin gerçeğinde bu işin müsebbibi, sorumlusu öncelikle bizleriz. Yani İl Özel İdaresi ve Valilik makamıdır. Bunu hepimiz de çok iyi biliyoruz.”

SAYENİZDE TOPU TACA ATTIK

“Bu suları biz veriyoruz. Bu suların analizleri ve tahminlerini bizler yapıyoruz. Ben o zaman başkandan şunu da çok öğrenmek istiyorum. Buralara sonradan ek borular verildi mi? Bu borular verilirken bu analizler verilen borularla yeni su kaynakları takviyesi yapılırken bu suların analizleri yapıldı mı? Eyüp Beşli kardeşimiz Mengen’de 54 köyümüz 8 mahallemiz var dedi. Onların birçoğu bidonları ile evlerine su götürüyor. Biz burada ‘arkadaşlar su hayattır, su yaşamın kendisidir. Teknik analiz yaptıralım bunların tamamını inceletelim.’ dediğimizde ‘bu iş muhtarlara verelim, muhtarların sorumluluğunda’ dediniz. Muhtarın bilgisi, muhtarın yetisi ne kadardır? Ve biz burada topu hep taca attık. Sayenizde attık sayın başkan.”

BİR İNSANIN HAYATI HER ŞEYDEN DAHA DEĞERLİ

“Merkezde yaşanan vahim olayla ilgili Bolu İl Genel Meclis Üyeleri tarafından bir komisyon kuralım. Bu komisyon gitsin köyde çalışma yapsın. Sağlık Müdürlüğü’nden, Valilikten ve bizim Su Kanalizasyon Müdürlüğü’nden bir ekip ile çalışma yapalım. Bu çalışma ile sadece birinci etapta Yuva köyü ile ilgili yapalım. Buradan çıkacak bütün verileri meclisimize ve kamuoyuna aktaralım. Bundan sonra da olası olumsuzluklar yaşanmaması için yine kurulan komisyonun devamı anlamında birçok köyümüze, merkez köylerimize, ilçelerde de ilçe il genel meclis üyelerimiz komisyonlar kurarak bu çalışmaları yapalım. Bir insanın hayatı her şeyden daha değerlidir. Önergemizin kabul edilerek gündeme alınmasını ve bu önergemizle birlikte bu çalışmanın başlaması Bolu’nun, Bolulu vatandaşların, Bolu’nun yarınları için çok önemli olduğunu biliyorum.”

Verilen önergeler karşısında çeşitli argümanlar öne süren Yaşar Yüceer, Çaydurt Yuva köyünde yaşanan felaketin araştırılması önerisini ve belediyenin su depolarını yenileme teklifini sağduyusuz bir şekilde reddetti.

VİCDANINIZ YOK MU SİZİN?

Erhan Beykoz, verilen önergelerin reddedilmesi üzerine şu sözleri söylerken Yaşar Yüceer meclisi terk etti. “burası Yaşar Yüceer’in çiftliği değil. Kafana göre burada siyaset yapamazsın. Bunu da mı dış güçler yaptı? Orada yaşanan bir ölüm var. Vicdanınız yok mu sizin? Allah’tan korkmaz mısınız?”