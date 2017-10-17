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17 Ekim 2017 Salı
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    • Vilayet açıklama yaptı

    Hakkari’nin Çukurca İlçesi Irak sınırında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İlhan Sezer’in cenaze töreni hakkında açıklama yapan vilayet törenin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

    17 Ekim 2017 Salı 10:29
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    Vilayet açıklama yaptı

    Haber; Ceylan Beykoz

    Konuya ilişkin olarak vilayet basın merkezinden yapılan açıklamada, “ ‪Gerede İlçemiz Nuhören köyü nüfusuna kayıtlı, Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer, Hakkari ili Çukurca ilçesinde görevli ilken hain teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 16/10/2017 tarihinde şahadete yürümüştür. ‪Şehidimizin cenaze namazı, 17/10/2017 tarihinde Gerede Merkez Yeni Camide ikindi namazını müteakip kılınacaktır. Akabinde şehidimiz Nuhören Köyü mezarlığına defnedilecektir” denildi.

    Şehit cenazesine çok sayıda vatandaşın katılacağını öngören vilayet geniş güvenlik önlemi alacağı ve tüm vatandaşlarımızı Gerede İlçe Merkezinde düzenlenecek cenaze merasimine katılmaya davet ettiği haber merkezimize ulaşan bilgiler arasında.

    Anahtar Kelimeler: Hakkari’nin, Çukurca, İlçesi, Irak, Sınırında

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