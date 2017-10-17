Haber; Ceylan Beykoz

Konuya ilişkin olarak vilayet basın merkezinden yapılan açıklamada, “ ‪Gerede İlçemiz Nuhören köyü nüfusuna kayıtlı, Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer, Hakkari ili Çukurca ilçesinde görevli ilken hain teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 16/10/2017 tarihinde şahadete yürümüştür. ‪Şehidimizin cenaze namazı, 17/10/2017 tarihinde Gerede Merkez Yeni Camide ikindi namazını müteakip kılınacaktır. Akabinde şehidimiz Nuhören Köyü mezarlığına defnedilecektir” denildi.

Şehit cenazesine çok sayıda vatandaşın katılacağını öngören vilayet geniş güvenlik önlemi alacağı ve tüm vatandaşlarımızı Gerede İlçe Merkezinde düzenlenecek cenaze merasimine katılmaya davet ettiği haber merkezimize ulaşan bilgiler arasında.