Vilayet önünde panik





Daha sonra şüpheli çantanın bulunduğu alana bomba imha uzmanı davet edilerek jammer cihazı devreye sokuldu. Şüpheli paketin bomba düzeneği olma ihtimaline karşı telefon sinyallerini kesici cihaz jammer devreye girdikten sonra pakete yaklaşan bomba imha uzmanı çantanın ağzının açık olduğunu ve içerisinde bebek malzemesi bulunduğunu görünce çantayı eline alarak polis aracına götürdü. Polis aracında bomba olmadığı anlaşılan çanta detaylı incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, çevrede endişeli gözlerle olayı izleyen vatandaşlar rahat bir nefes almış oldu. Bu arada valiliğin camından endişeli gözlerle olayı izleyen valilik personelinin durumu gözlerden kaçmadı.

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020, 17:20