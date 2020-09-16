Vilayet önünde panik

Bolu Valiliği önünde İzzet Baysal Caddesi girişinde bulunan bariyerlerin altında fark edilen şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yaya trafiğini durdurdu.

Vilayet önünde panik


 

Daha sonra şüpheli çantanın bulunduğu alana bomba imha uzmanı davet edilerek jammer cihazı devreye sokuldu. Şüpheli paketin bomba düzeneği olma ihtimaline karşı telefon sinyallerini kesici cihaz jammer devreye girdikten sonra pakete yaklaşan bomba imha uzmanı çantanın ağzının açık olduğunu ve içerisinde bebek malzemesi bulunduğunu görünce çantayı eline alarak polis aracına götürdü. Polis aracında bomba olmadığı anlaşılan çanta detaylı incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, çevrede endişeli gözlerle olayı izleyen vatandaşlar rahat bir nefes almış oldu. Bu arada valiliğin camından endişeli gözlerle olayı izleyen valilik personelinin durumu gözlerden kaçmadı.

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020, 17:20
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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