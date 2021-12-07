Vinç boş araziye uçtu

Yeniçağa gişeleri yakınlarında Ankara istikametine giden vinç aracı boş araziye uçtu. Devrilen vinç aracının sürücüsü kazada yaralandı.

Vinç boş araziye uçtu

Haber: Ceylan Beykoz

Kaza saat 21.00 sıralarında Yeniçağa gişelerinden 5 kilometre uzaklıkta Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halinde giden vinç aracının sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek boş olan araziye uçtu. Olay yerine kısa süre içerisinde ihbar üzerine Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri geldi. Yol kenarına uçan aracın içinden yaralı olarak çıkarılan sürücü, olay yerinde ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ankara istikametinde trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

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