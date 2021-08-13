Virajda kafa kafaya çarpıştılar

Bolu-Mudurnu istikametinde Yazılar Köyü virajında jandarma arabası ile bir araç yağmurlu havanın etkisiyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası yolda tek taraflı araç kuyruğu oluştu.

Virajda kafa kafaya çarpıştılar

Haber: Aysun Beykoz

İlimizin Mudurnu ilçesinde Yazılar Köyü virajında akşam saatlerinde jandarma aracı ile bir araç seyir halinde iken birbiriyle çarpıştı. Olay akşam saatlerinde Mudurnu’nun Yazılar Köyü virajında meydana geldi. Seyir halinde akan trafik viraja gelindiğinde iki araç birbiri ile kafa kafaya çarpıştı. Yağmurun etkisini artırdığı bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021, 10:18
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