Virajı alamadı elektrik direğine çarptı

Abant’tan Bolu istikametine seyir halinde olan araç, şoförü Feyzi Kıdıman’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası elektrik direğine çarptı. Ağır yaralanan Kıdıman sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra devlet hastanesine kaldırıldı.

Virajı alamadı elektrik direğine çarptı

Haber: Aysun Beykoz

Abant’tan Bolu istikametine seyir eden 70 yaşındaki Feyzi Kıdıman idaresindeki 81BA 611 plakalı minibüs Ömerler Köyü mevkiinde virajı alamayarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste sıkışıp kalan Feyzi Kıdıman’ı kurtarmak için Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri seferber oldu. Kaza kırım ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışma ile 70 yaşında ki Feyzi Kıdıman araçtan çıkarıldı. Ağır yaralanan Feyzi Kıdıman 112 acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Esra Öztürk

Esra Öztürk

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