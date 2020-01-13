Virajı alamadı kanala düştü

Haber: N. Halid Altundal

Kaza, akşam saatlerinde Köprücüler Köyü'nde meydana geldi. Erol Köroğlu idaresindeki 14 EK 796 plakalı otomobil, şehir merkezi istikametine seyir olduğu sırada virajı alamayıp, yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak kaza yapan sürücüyü araçtan çıkarttı. Hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Maddi hasar oluşan otomobil ise bulunduğu yerden çekici yardımıyla kurtarıldı.