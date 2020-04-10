Virüs bahane ihale şahane!

Özel Haber: C. Kutay Aykan

Dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde de etkisini gösteren ve binlerce kişinin ölümüne neden olan Covid 19 nedeniyle ziyaret yasağı gelen tabiat parkında bulunan büfeler yangından mal kaçırır gibi ihaleye çıkarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdürlüğü tarafından, Abant’ta bulunan 2 büfe için 30 Mart tarihinde ilana çıkan bakanlık 13 Nisan 2020 tarihinde ihale yapacak. 50 gündür Koronavirüs ile mücadele eden Türkiye can derdindeyken, 13 Nisan 2020 tarihinde 9. Bölge Müdürlüğünün Ankara, Altındağ ilçesinde saat 11.00’de yapılacak olan ihale bölge köylüleri arasında yangından mal kaçırılıyor şeklinde yorumlandı.

Devlet yetkilileri sık sık sokağa çıkmayın evde kalın derken, bu salgın hastalığın her geçen gün arttığı gerçeği ortadayken, Tarım ve Orman Bakanlığının, ihale için vatandaşları Ankara’ya davet etmesi ise kafaları karıştırdı. Yetkililer, yine yaptıkları uyarılarda vatandaşların şehirlerarası yolculuk dahi yapmamasını isterken, böyle bir zamanda Abant’ta 2 büfenin ihalesinin yapılması ve vatandaşların yollara dökülmesi Cumhurbaşkanlığıyla, Tarım ve Orman Bakanlığının çelişkisini ortaya koydu.

Yetkilerin bir an önce bu ihaleyi iptal etmeleri beklenirken, daha önceden iki adet büfenin Samat ve Örencik Köylülerine tahsis sözü verildiği belirtildi. Şayet bu gün bakanlığın ihaleyi iptal etmemesi durumunda Samat ve Örencik köylülerinin sakinlerinin valilik önünde eylem yapacağı da iddia edildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2020, 15:54