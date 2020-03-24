Virüs Bolu’ya sıçradı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye genelinde corona virüsü nedeniyle 37 vatandaşımız hayatını kaybederken, Bolu’da bu öldürücü virüs ilimizde de ortaya çıktı. Yapılan testlerde azda olsa bazı vatandaşların çıkan test sonuçlarında pozitif çıktığı öğrenildi. Pozitif çıkanlar arasında il dışından Bolu’ya gelen bir doktorun da olduğu tespit edildi.

Bolu’da kesin rakam açıklanmazken, test sonuçları pozitif çıkan bazı hastaların tespit edildiği doğrulandı. Sayının önümüzdeki günlerde artması beklenirken, yetkililer Bolulu vatandaşların evde kalmaları istendi. Testleri pozitif çıkan hastaların kesin doğrulama testlerinin yapıldığı da öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2020, 12:23