Virüsü bu şekilde mi yeneceğiz?

Haber: Volkan Yılmaz

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar ile Abant, Gölcük, Yedigöller gibi Milli Parklara giriş Hayat Eve Sığar ‘HES’ uygulaması ile yapılmasına karar verildi. Alınan karar ile birlikte jandarma ekipleri milli parklarda denetimleri yoğunlaştırdı. Yedigöller Milli Parkı girişinde HES kodu ile yapılan kontrollerde bir araç içerisinde bulunan yedi kişinin korona virüs testinin pozitif olduğu öğrenildi. Araç sürücüsünün karantina sürecinde olduğu belirlenirken diğer altı kişinin de temaslı hasta olduğu ortaya çıktı. Gelişmeler üzerine jandarma ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Karantina kurallarına uymadığı tespit edilen araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. Diğer altı kişinin de haklarında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.