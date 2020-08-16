Virüsü, bu sorumsuzlar yayıyor



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Abant Tabiat Parkı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında kontrollerde bulundu. Tabiat parkına girmeye çalışan 2 kişiden birinin Kovid-19 pozitif, diğerinin ise temaslı hasta olduğu belirlendi. Ankara'da evlerinde karantinada olması gerekirken sorumsuzca Abant'a gelen iki kişi jandarma ekipleri tarafından girişte bekletildi. Olay yerine çağrılan özel kıyafetli sağlık ekipleri, 2 kişiyi ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 2 kişiye idari para cezası kesileceği ve haklarında adli işlem başlatılacağı ifade edildi. Abant Tabiat Parkı'nın girişinde ise dezenfekte çalışması yapıldı. Ziyaretçilere tedbirlere uymaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu.