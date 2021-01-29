‘Vizyon Bolu’ yayın hayatına başladı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu basın camiasının genç kalemlerinden olan Semih Baykal ve Volkan Yılmaz, sektörde yıllardır edindikleri bilgi ve birikimi Vizyon Bolu gazetesi ile taçlandırdı. Baykal ve Yılmaz’ın, doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile ülkemizin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan ilimizde; ülkemizin don bir yanına, hatta dünyanın farklı bölgelerine ulaşan ihracat ağı ile gelişen ekonomik hayatın sesi olmak adına hazırladığı Vizyon Bolu gazetesi yayın hayatına ‘merhaba’ dedi.

“HER ADIMDA BOLU'YU ÖNCELİK ALARAK İLERLEYECEĞİZ”

Vizyon Bolu hakkında bilgi veren gazetenin imtiyaz sahibi Baykal, “İlimizde sektör temsilcilerinin sesi olmak, yaşanan gelişmeleri toplumun her kesimine ulaştırabilmek adına yola çıktık. Bu kapsamda Vizyon Bolu adını verdiğimiz ve aylık olarak yayımlamaya başladığımız gazetemizde sanayiden turizme, sağlıktan spora, sanattan eğitime kadar farklı sektörlerdeki gelişmeleri ekonomik anlamda ele alarak kamuoyunun takdirine sunacağız. Bugüne kadar basın sektöründe kazandığımız tecrübeyi kıymetli Bolu halkının yararına sunmak için çıktığımız bu yolda alacağımız her adımda Bolu'yu öncelik alarak ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.