HABER: Esra Öztürk

Genç MÜSİAD Bolu tarafından düzenli olarak gerçekleştirilecek olan ''Vizyon Buluşmaları''nın ilki MÜSİAD Bolu Şubesi binasında yapıldı. Gerçekleştirilen programın ilk konuğu Kıbrıscık Kaymakamı Emre Yalçın oldu.

Karşılıklı bilgi alışverişi yapılan samimi buluşmada ülke gündemi değerlendirilirken kanaat, erdem, liyakat konuları ve Bolu’da neler yapılabileceği de konuşuldu. Program sonunda Kıbrıscık Kaymakamı Emre Yalçın'a MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat tarafından ''Ahilik İlkeleri'' konulu tablo hediye edildi.