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MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat, “MÜSİAD Bolu Şubesi olarak bizler Bolu için ne yapabiliriz düşüncesiyle temaslarımızı sürdürüyoruz. Bolumuz ve milletimiz adına bir yol haritasını çizdik. Üzerimize düşen bir şey varsa iş adamları ve sanayiciler olarak elimizden geleni yapacağız. Sürekli sizlerle temas haline olmayı umuyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Yılmaz, şube Başkanı Abat ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet ederek, yeni süreç için başarılar diledi. Ziyaret esnasında şehrin geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, “Bolu, tüm ilçeleriyle birlikte gelecekte nasıl bir il olması gerektiğinin kararını verdi” dedi.

Yılmaz, Türkiye’de genel vizyonunu tamamlamış ilk ilin Bolu olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Artık Bolu şuan ne konuma geldi, nereye doğru gidiyor ve gelecekte nerede olacak’ diye düşünmüyor. Bolu turizm, spor ve sağlık şehri olacak. Örneğin Karacasu’yu ‘Karlovy Vary’ (Dünyanın en ünlü kaplıca kentlerinden biri) olarak planladık. Tabi bu projelerde yatırımcılara çok büyük iş düşüyor. Şu an hem turizm, hem spor, hem de sağlık alanında yatırım yapacaklar için alt yapı olarak hazırız. Bu yatırımlar için MÜSİAD bünyesindeki yatırımcıları da davet edebiliriz.”

Başkan Yılmaz, daha sonra MÜSİAD yönetimine Bolu’nun vizyon projeleri hakkında bir sunum yaptı.