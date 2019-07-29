Voleybolda ilk transfer

Yeni sezona Vestel Venüs Sultanlar ligi hedefiyle hazırlanan Bolu Belediyespor bayan voleybol takımı ilk transferini yaptı. Yeşil beyazlılar Pursaklarspor’un pasörü Burcu Şentürk ile sözleşme imzaladı.

Voleybolda ilk transfer

Haber: Esra Öztürk

Yeni sezonda daha güçlü bir Bolu Belediyespor için kolları sıvayan Bolu Belediyespor Voleybol 'da ilk transferini yaptı. Basketbol branşında daha yerel bir takım amaçlayan yeşil beyazlılar Bayan Voleybol takımını Vestel Venüs Sultanlar ligine çıkartmak için kolları sıvadılar. Başkan Sinan Barut teknik heyetin raporu doğrultusunda Pursaklar'ın pasörü başarılı sporcu Burcu Şentürk'e imzayı attırdı. BOBES'te yapılan imza töreninde konuşan başkan Barut Voleybol'da hedefin Sultanlar ligi olduğunu Bolu Belediyespor'un bu sezon lokomotif takımının Kadın Voleybol takım olacağını ifade etti.

Esra Öztürk

Esra Öztürk

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