Haber; Semih Baykal

Bolu’da klasik Vosvos severlerin bir araya gelerek kurduğu Bolu Vosvos Sevenler Kulübü üyeleri Narven Termal Kasaba tarafından düzenlenen yemekte bir araya geldi. Narven A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe aileleriyle birlikte gelen Vosvos tutkunları birlikte yemek yedikten sonra özel hazırlanmış Vosvos pastası kulüp üyeleri tarafından kesildi. Etkinlikte konuşan Narven A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı, Narven olarak değerlere önem verdiklerini belirterek, “Vosvoslar da geçmişten günümüze gelen bir miras. Bu mirasa bu şekilde sahip çıkarak bir birliktelik oluşturan kulüp üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Bolu Vosvos Sevenler Kulübü Başkanı Emrah İslam ise, Narven Termal Kasaba tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldikleri için Narven ailesine teşekkür ederek şunları kaydetti:

“Vosvos bir tutku, yani bir nevi çocuğunuz gibi. Bir ruha sahip araçlardır vosvoslar ve kullananlar da bunun bilincindedir. Vosvos seven insanlar doğayı, hayvanları, çevreyi de severler. Vosvos bizim bir tutkumuz. Arabamıza bindiğimizde içimize çektiğimiz tarih kokusunun değeri paha biçilemez. Son teknoloji müzik çalardan bir şarkıyı dinlemek yerine, bir plaktan dinlemek ne kadar özel bir duygu ise, son model bir arabaya binmek yerine, Vosvos’a binmek öyle özel ve güzel bir duygu.”