Vosvos tutkunları Gölköy’de buluştu

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi’nin katkılarıyla Bolu Vosvos Severler Derneği (Bolvos) tarafından Gölköy Barajı çevresinde düzenlenen kamp etkinliğini ziyaret etti. Bolu, Ankara, İstanbul ve çevre illerden gelen onlarca vosvos tutkununu bir araya getiren kamp ziyaretinde Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’yu vosvos severlerin kamp merkezi yapmayı istediklerini söyledi.

Bu yıl ilki gerçekleşen renkli etkinlik için Cumartesi günü öğleden sonra Gölköy’e gelen Belediye Başkanı Özcan, Bolvos üyeleri tarafından Gölköy girişinde konvoyla karşılandı. Makam aracından inen Başkan Özcan, üstü açı kırmızı vosvos otomobilin direksiyonuna geçerek etkinlik alanına kadar aracı kendisi kullandı.

ARAÇLARI İLGİYLE İNCELEDİ

Kamp alanında konvoyla birlikte giriş yapan Tanju Özcan, aracından inerek Cuma gününden beri kamp yapan vosvos tutkunlarını selamladı ve daha sonra klasik araçları inceledi. Farklı model ve renklerdeki onlarca vosvosu ilgiyle inceleyen, siyah renkteki klasik vosvosun da direksiyon koltuğuna geçen ve poz veren Özcan’a kamp sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Kamp için çevre illerden geldiklerini ifade eden bazı vosvos severler, Başkan Özcan’ı sosyal medyadan ve ulusal basından takip ettiklerini söyleyerek, tebriklerini ve başarı dileklerini sundu.

“VOSVOS KAMPINI 17 TEMMUZ’DA YAPALIM”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, etkinlikte Bolvos üyelerine hitap etti. Bu tür etkinlikleri önemsediklerini ifade eden Özcan, bu yıl birincisi düzenlenen vosvos kampını seneye 17 Temmuz’da, Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi dolayısıyla festival havasında yapılması planlanan kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlemeyi arzu ettiklerini ifade etti.

“KAMP MERKEZİNİN ABANT OLMASI İÇİN UĞRAŞACAĞIZ”

Bu kapsamda çalışmalara şimdiden başladıklarını vurgulayan Özcan, kamp yeri konusunda ise “Abant olması için biz uğraş vereceğiz bu kampın merkezini. Orası olmadığı takdirde çok güzel bir Sarıalan Yaylamız var. Orayı da görmekten çok büyük mutluk duyacaksınız. Orayı organize edeceğiz. Şimdikinden daha kapsamlı ve daha çok katılımcılı olmasını arzu ediyoruz.” dedi

“BOLU, 35 MİLYON İNSANIN İKİ SAAT İÇİNDE ULAŞABİLECEĞİ BİR YER”

Başkan Özcan, Bolu’yu vosvos severlerin kamp merkezi yapmayı istediklerini söyleyerek, “Artık vosvos severlerin her yıl kamp merkezinin Bolu olmasını arzu ediyoruz. Bolu, 35 milyon insanın iki saat içinde ulaşabileceği bir yer, yani bu anlamda Türkiye’nin merkezi. Orman örtüsüne bakarsanız ilin yüzde yetmişi ormanlarla kaplı. Türkiye’nin en güzel şehrinde bulunuyorsunuz şuanda. İnşallah sizlerin katılımları ve destekleriyle de Bolu’nun bu doğal güzelliklerini tüm Türkiye’ye duyuracağız. Bundan sonra yapacağınız tüm etkinliklerde bizi arkanızda bulacaksınız.” ifadelerini kullandı

TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ

Ziyarette ayrıca, Bolvos yöneticileri tarafından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verildi.