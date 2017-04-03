Haber: Esra ÖZTÜRK

İl Sağlık Müdürlüğü önünde kimliği tespit edilemeyen ve alkollü olduğu öğrenilen 14 BU 014 plakalı araç virajı alamayıp direksiyon hakimetini kaybetti. Araç ilk önce sokak tabelasını daha sonra yayaları altına aldı. O sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şaziye Yerlikaya (34) ve kimliği tespit edilemeyen başka bir yaya aracın ezdiği tabelanın ve aracın altında kaldı.

Yaralılardan Şaziye Yerlikaya ağır yaralı olarak Köroğlu Devlet Hastanesine, diğer yaya da ağır yaralı olarak AİBÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ise kayıplara karışan şoförü bulmak için harekete geçti.