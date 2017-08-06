Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Bir taraftan doğamızla, havamızla ve suyumuzla övünürken, bu tür yerlerin gidiş ve geliş güzergahlarına Karayolları tarafından konulan trafik levhaları ise bu güzellikleri adeta yok etti. Kartalkaya yolu üzerindeki trafik levhaları tabanca ve tüfeklerden çıkan mermi ve saçmalar nedeniyle delik deşik olurken, bazı trafik levhalarına isabet eden mermiler ise levhalara saplanıp kaldı.

BİNLERCE LİRA ZARAR

Özellikle tabiat merkezlerinin yolu üzerindeki trafik levhalarını hedef tahtası haline getiren ve levhaları kullandıkları silahlarla delik deşik edip milli sermayeye de zarar veren bu bilinçsiz vatandaşlardan Karayolları Bolu 41. Şube Müdürlüğü yetkilileri de şikayetçi. Yetkililer, trafik levhalarının yurt dışından getirildiğini belirterek; “Bu tür levhalar özel boyalarla imal edilmekte ve çok da pahalıya mal olmakta. Bilinçsiz kişiler tarafından kullanılan ateşli silahlar yüzünden levhalar kullanılamaz hale getirilmekte. Ortaya da çirkin görüntüler çıkmakta. Vatandaşların bir an önce bu konuda bilinçlenmesi lazım. Sadece Kartalkaya yolu değil, Gölcük, Abart, Yedigöller ve Gölköy güzergahları üzerinde bulunan trafik levhaları da silahlarla tahrip edilmekte” dediler.