Vurgun yapan siber çete çökertildi

HABER:C.Kutay Aykan

İstanbul’da faaliyet gösteren bir kripto para borsasından 13 milyon TL’lik kripto para vurgunu yapan şebekenin 6 üyesi tutuklandı. Operasyona ilişkin polis kamerası ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre vurgun, kripto para alım-satımı yapan bir şirketin 13 milyon lira tutarındaki sanal paranın farklı adreslere transferiyle ortaya çıktı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube polisi, şirkete ait sistemden çıkarılarak başka cüzdanlara transfer elden 13 milyon lira sanal para vurgunu ile ilgili 5 Şubat’ta operasyon düzenlemişti. Çalınan kripto paraların Bitcoin, Ethereum ve Ripple olduğunu ve bu kripto paraların iki kullanıcı hesabı üzerinden farklı adreslere transfer edildiğini belirleyen polis, 5 Şubat’ta İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Ankara, Bursa, Afyonkarahisar, Antalya, Edirne ve Bolu’da düzenlenen operasyonda 24 kişiyi yakalamıştı.

Aralarında örgüt bağlantılı bir avukat ile bir akademisyenin de olduğu şebekeye yönelik operasyonda 54 bin lira paraya el konulurken, baskında gözaltına alınan 24 şüpheliden 2’si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Geri kalan 22 şüpheli adliyeye sevk edilirken, zanlılardan 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 7 Şüpheli ‘adli kontrol’ şartı ile serbest kalırken, 9 şüpheli hakkında ise ‘yurt dışı yasağı’ konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında ilimizde üç zanlı gözaltına alınarak İstanbul’a götürülmüştü. İlimizde gözaltına alınan zanlılardan ikisi adli kontrol şartı ile salıverilirken, bir zanlı ise tutuklanarak cezaevine konuldu.