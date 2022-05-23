WhatsApp bazı telefonlarda tarih oluyor

Haber: C. Kutay Aykan

Tüm dünyada kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, neredeyse bütün akıllı cihazları destekliyordu. Zamanla uygulamaya yeni özellikler ekleniyor ve bu eski nesil telefonların yavaşlamasına neden oluyor. Dolayısıyla WhatsApp, aldığı kararla artık bazı telefonlardan desteğini çekeceğini duyurdu.

IPHONE 5 VE IPHONE 5C’LERİ DESTEKLEMEYECEK

WhatsApp artık, İOS 10 ve İOS 11 işletim sistemlerini kullanan cihazları 24 Ekim 2022’den sonra desteklemeyecek. Uzun yıllar eski nesil cihazları ve işletim sistemlerini destekleyen Whatsapp, eski işletim sistemlerinin güvenlik açığı oluşturabileceği ve uygulamanın sürekli yeni özeliklere kavuşması gerekçeleri ile IPhone 5 ve IPhone 5C’ye sağladığı uygulama desteğini sonlandıracak.

24 EKİM’E KADAR GÜNCELLERSENİZ KULLANABİLİRSİNİZ

Eğer eski telefonlarınızda WhatsApp’ı hala kullanmayı düşünüyorsanız, bunun için bir yol var. Eğer IPhone 5C ve İphone 5S kullanıyorsanız cihazlarınızı İOS12’ye güncelleyerek WhatsApp’ı rahatlıkla kullanmaya devam edebilirsiniz.

BAŞKA MESAJLAŞMA UYGULAMALARI VAR MI?

WhatsApp'a alternatif uygulamalar:

Viber, ICQ, Google Duo, Signal, Telegram, Turkcell BiP, Discord.