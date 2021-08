‘Ya Aracını Ya Telefonunu Kullan’

Haber: Aysun Beykoz

İlimizde, 2021-2030 yılları arası Trafik Güvenliği Stratejisi Eylem Planı kapsamında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, ticari taksi şoförlerine uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Trafik kurallarının daha çok ağırlıklı anlatıldığı toplantıda edinilen verilere göre Türkiye genelinde, trafik kurallarından biri olan dönel kavşak içindeki araca yol verme ve yayalara yol verme istatistiklerinde ilimizin üst sıralarda olduğu görüldü. Taksi şoförlerinin yoğun katılım sağladığı toplantıda şoförlere, uzun yola çıkmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, emniyet kemerinin önemi, güvenli sürüş için lastik kontrollerinin nasıl yapıldığı anlatıldı. Taksi şoförlerine ‘ya aracını ya da telefonunu kullan’ sloganı adı altında araç kullanırken telefon kullanılmaması konusunda sıkça uyarı yapıldı. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı, telefon kullanmayanlara göre 4 kat daha fazla olduğu belirtildi.

“YOLCUYA EN KALİTELİ HİZMETİ VERDİĞİNİZ SÜRECE DE EVİNİZE EKMEK GÖTÜREBİLİYORSUNUZ”

Toplantının açılış konuşmasında Trafik yoğunluğu Bolu’da her geçen gün artıyor diyerek sözlerine başlayan Şoförler Odası Fırat, “değerli arkadaşlar Bolu illimizde her gün 30 ile 40 araç trafiğe katılıyor. Trafik yoğunluğu her gün artıyor. Tabi nüfusumuz da ona göre artıyor. Buna paralel olarak da hem yaya trafiği hem taşıt trafiği hat safhada. Yollarımız aynı yollar, yollarımız metrekare olarak genişlemiyor. Bunun için de trafik yoğunluğundan artık kaçış yok. Bunun ne yapmamız lazım mutlaka hoşgörülü davranmamız lazım yani birbirimize saygılı olmak lazım. Trafik terörünü başka türlü yenme şansımız yok. Görüyoruz duyuyoruz ulusal basında yerel medyada falan yol verme kavgasından insanlar birbirini bıçaklıyor. Ölümcül kazalar oluyor. Hız limitleri aşılıyor. Sonunda vahim sonuçlar çıkıyor. Çok canları yitirmiş oluyoruz. Küskünlükler dargınlıklar Yetim kalan aileler olmuş oluyor. Değerli arkadaşlar bizler esnafız. Bizler hizmet sektörüyüz. Sizler araçlarınıza aldığınız yolcuya en kaliteli hizmeti verdiğiniz sürece de evinize ekmek götürebiliyorsunuz. Bunun için bilhassa ticaret odası sürücüleri bu ticari taksi olsun s plaka olsun, özel halk otobüsü olsun kamyon olsun vesaire. Bizler artık birer örnek sürücü olmak durumundayız. Sizin plakanız özel plaka arabanın rengi özel bir renk Onun için bir taksici hata yaptığı zaman hemen göze batıyor ama 100 tane sivil arabada hata yapsanız göze batmaz. Daha sonra ticari taksilerde şöyle sıkıntılar var böyle sıkıntılar var diye şikayetler başını alıp gidiyor. Benim sizlerden ricam zaten birbirimize saygılı olalım, trafik kurallarına mutlaka uyalım. Uymayanları da mümkün mertebe uyaralım. Eğer yolda trafik terörü estiren birini bulursanız mutlaka ilgili makamlara şikayet edin. İhbar edin bu yalakalık değildir, vatandaşlık görevidir. Şehrin her noktasında dolaşan insanlar sizlersiniz aracınız alacağınız yolcunun gideceği yere kadar bütün hayatından sizler sorumlusunuz. Devlete bağlı tüm yükümlülükleri biz yerine getiriyorsak o yolları kullanan diğer araç sürücüleri de bütün yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Ben mesela şahsen dışarıda gördüğüm zaman ihbar ediyorum. Sizler de ihbar edin herkes haddini bilecek. Hakkına da razı olacak. Bizler emekçi insanlarız” dedi.