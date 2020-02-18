Ya birisinin başına düşseydi!

Haber: C. Kutay Aykan

Dönemin Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından asfaltlanan ve araç trafiğine kapatılan adına da Şanzelize Caddesi verilen İzzet Baysal Caddesinde adeta faciadan dönüldü. Cadde üzerindeki bir elektrik direği sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı bir andan tabandan koparak devrilmeye başladı. Durumu fark eden ve görev gereği caddede bulunan trafik ekipleri ile zabıta ekipleri, elektrik direğini tutarak, vatandaşların başına devrilmesini önledi.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz hafta yoğun şekilde yağan kar nedeniyle Belediyeye ait kar küreme aracının elektrik direğinin zemine bağlantı yerine çarptığı ve hasar gördüğü öğrenildi. Akşam saatlerinde meydana gelen beklenmedik olayda hiç vatandaşımızın zarar görmemesi olayın sevindirici yanı olurken, devrilen direğin üzerinde olan lambaların ise hala daha yanması gözlerden kaçmadı.