“Ya görevinizi yapın ya da istifa edin”

Haber: N. Halid Altundal

Düzce’den Abant’a yaylalar üzerinden yapılmaya başlanan yola Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Genel Meclisi Üyelerinin tepkisi dinmiyor. CHP’li İl Genel Meclisi Üyeleri konuyla ilgili bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Erhan Beykoz, Eyüp Beşli, Erdal Tombak ve Bedri Pehlivan katıldı. Grup adına açıklamalarda bulunan Erhan Beykoz, şu ifadelere yer verdi: “ Koronovirüs sebebiyle zor günler yaşadığımız bu günlerde, yapılan tüm çalışmalar ve sonuçları itibarıyla valiliğimiz, belediyemiz ve sağlık il müdürlüğümüze şükranlarımızı sunuyoruz. Pandemi günlerinin başında yapılan çok büyük bir yanlışa atılan imza için karşınızdayız. Yıllardır Bolu’dan koparılmak istenen Abant ve Yedigöller gündemden hiç düşmemektedir. Nitekim komşu ilimiz Düzce yılların bitmeyen sevdasında Abant’a Beyköyü-Samandıra- Sinekli Yaylası üzerinden yol açarak başarıya ulaşmıştır. Karar Nisan ayı ortasında Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmış, 13 milyon lira gibi bir rakam ayrılarak işe başlanmıştır. Karar sonrası yol çalışmaları yapılırken, yola yakın olan ve kesilmesi söz konusu ağaçlarda işaretlenmiştir.

CHP İl genel meclis üyeleri olarak Bolu'nun sahipsiz olduğunun ve her geçen gün irtifa kaybettiğinin gerçeklerini açıklamak üzere sizlerle bir araya geldik.”

“GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK, ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Yaklaşık 1,5 yıldır görev yaptıkları İl Genel Meclisine seçilen ve görevlerini eksiksiz yerine getirmeye çalışan üyeler olarak vicdanlarının rahat olduğunu belirten Beykoz açıklamasının devamında ayrıca, “Zira görev yaptığımız bu kısa dönemde CHP grubu olarak sizlerden aldığımız yetki ile sizlere layık olmak için gece gündüz çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz.

487 köy ve 115 mahallemizle ilgili tüm konularda öncelik esaslarına göre yapılması planlanan iş ve işlemlerin tamamını takip ettiğimiz gibi, Bolu'nun değerlerine de sahip çıktık. Yıllar öncesi temeli atılan ama tamamlanamayan yatırımları gündeme taşıyıp, çürümeye yüz tutmuş milyonluk yatırımların hayata geçmesi adına sizlerin sesi olduk. Tarihimizi, geçmişimizi ve gelecek kuşaklara bırakacağımız değerlerimizi gün yüzüne çıkardık, çıkarmaya devam edeceğiz” dedi.

“ABANT'I DÜZCE'YE BAĞLAMAYA ÇALIŞAN ZİHNİYET ADIM ADIM İLERLEMEKTE”

İlimiz Bolu'nun markası olan Abant ile ilgili çok önemli bir konuya değinmek için bir araya geldiklerini söyleyen CHP İl Genel Meclisi Üyesi Erhan Beykoz konuyla ilgili açıklamasında, “Geçtiğimiz meclis gündemine taşıdığımız Düzce-Abant bağlantı yoluyla ilgili iktidar kanadından herhangi bir açıklama yapılmaması düşündürücüdür. Yıllardır Abant'ı Düzce'ye bağlamaya çalışan zihniyet adım adım ilerlemekte, konuya sahip çıkmayan iktidar sahipleri gelişmeler karşısında sessiz kalmaktadır. Bolu-Abant arasında hizmet veren yaklaşık 50 işletmede 250-300 arası hizmet elemanı çalışmaktadır. Beyköyü-Samansıra-Sinekli yaylası geçiş güzergahı ile çalışan sayısı %20 oranına düşecektir. Bunları açıklamamıza rağmen, kimseden tek ses çıkmaması içimizi acımaktadır. Yine Abant ile ilgili son olarak, Abant’ta il özel idaresine ait yani Bolu'nun öz kaynaklarıyla kurulan işletmeler maalesef Milli Parklar Genel Müdürlüğüne devredilmek istenmektedir. Yapılacak olan devir ile Özel İdareye ait Abant Evleri, Göl Gazinosu, Kır Gazinosu, Köşk Oteli ve belki de köylerimizin satış yerleri el değiştirecektir. Yıllık yaklaşık 1 milyon lira kiramız Milli Parklara gidecek, Bolu'ya hizmet olarak gelmeyecektir” diye konuştu.

“İŞLETMELERİN MİLLİ PARKLARA DEVRİNİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

“Köylerimizde bulunan başıboş hayvanlara sahip çıkmayan, Bolu'nun doğal güzelliklerini karşılıksız, üretmeden kendisine rant haline getiren ve vatandaşların korkusu haline gelen köpekleri rehabilite edip kontrol altına alamayan Milli Parklar gelirlerimizi iç edecektir” diyen Erhan Beykoz, “Milletimizin oyları haklarımızı korumak için seçilen vekillerimize en başta Arzu Aydın'a görev düşmektedir. Sayın Vekilimiz Aydın'ı Bolu'nun sorunlarının ilki adına göreve çağırıyoruz. Yıllık alınan kiraların Bolu'nun köylerine hizmet olarak döndüğünü iyi bilen vekillerimiz, Bakan Yardımcımız aracılığıyla bu işe dur demelidir! 1956 DP döneminde çıkarılan kanun ile işletmelerin Milli Parklara devrini kabul etmemiz mümkün değildir. Abant ile ilgili basın açıklamasını yapacağımız mecliste gurubu olan tüm siyasi partilerin bilgisi dahilindedir. Açıklamamıza MHP grubu tam destek vermesine rağmen, komisyon çalışmaları ve ilçelerinde olan MHP’li arkadaşlarımız gelemediler. Arkadaşlarımız konunun takipçisi olduklarını, Bolu halkına da selamlarını söylediler. Bolu'ya sahip çıkan MHP'li arkadaşlarımıza hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“YA GÖREVİNİZİ YAPIN YA DA İSTİFA EDİN”

Bolu’yu sahipsiz bırakanlara seslenen Beykoz açıklamasında son olarak ise, “Bolu sahipsiz değildir. Sadece görevini yapmayan, yapmak istemeyen, duymamış, görmemiş gibi yapanları göreve çağırıyoruz. Üstelik bakan yardımcımızın Fatih Metin’in Bolulu olması da vekillerimiz için bir anlam ifade etmiyor mu? Son olarak vekillerimizden isteğimiz, ya görevinizi yapın ya da istifa edin. Yerinize gelecek kişiler Bolu'ya sahip çıkacaktır. Bolu Halkının takdirlerine sunuyoruz” dedi.