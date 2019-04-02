Yaban hayatı böyle görüntülendi

Haber: C. Kutay Aykan

Yaban hayatının korunması ve gözlemlenmesi üzerine çalışmalar yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin fotokapan çalışmalarında kaydettiği görüntüler ilimizde yaban hayatının canlı olduğunu gösteriyor. Nisan ayı itibariyle Doğa Koruma ve Milli Parklarda görevlerine başlayan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü mezunu öğrencilerinin fotokapan çalışmasında, iki yaban geyiğinin görüntüsü kaydedildi. Fotokapan görüntülerinde iki erkek geyik birbirlerine üstünlüklerini kabul ettirmeye çalışıyor. Karlı bir alan olması ise görüntülerin yüksek kesimlerde çekildiğini gösteriyor.