Haber; Gönül Olutürk

2015 Yılında “Yaban Hayatı Yol Geçişleri Projesi” adı altında başlatılan ve TEM otoyolu kenarında bulunan tabiat alanlarındaki hayvanların güvenli bir şekilde yolun diğer tarafına geçmesini sağlamayı amaçlayan proje tamamlanma aşamasına geldi. Proje kapsamında yaban hayvanlarının TEM otoyolunu geçebilmesi için oluşturulan güvenli geçiş noktaları % 95 oranında tamamlandı. Yaban Hayatı Yol Geçişleri Projesi Çalıştayına katılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, “Kalkınma Bakanlığımızca 2014 yılında kabul edilen proje kapsamında Bölge Müdürlüğümüzce 2015 yılında başlanan çalışmalar 2017 yılı içerisinde tamamlanma aşamasına geldi” dedi.

Çalıştaya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin Yıldırım, Yaban Hayatı Daire Başkanı Özcan Yaman, Bölge Müdürü Erdem Karaağaç, Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü Şube Müdürleri, Teknik ve İlgili personeller ile Yüklenici firma temsilcileri katıldı. Bölge Müdürü Erdem Karaağaç konuya ilişkin konuşmasında Ankara Kahramankazan ilçesi ile Bolu İl Sınırına kadar olan 100 km’lik Ankara-İstanbul Otoyolu ve yolun her iki tarafında kalan 10 km’lik bir hatta çalışıldığını belirtti. Karaağaç, “çalışmalar iki yıldır devam ediyor. Proje bu yıl içerisinde tamamlanacak” ifadelerini kullandı.