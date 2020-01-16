Yaban Hayatı Söyleşisi

Haber: Aysun Beykoz

Kurumun konferans salonunda yapılan söyleşide bu haftaki konuk BAİBÜ’den Dr. Öğr. Üyesi Serdar Gözütok’tu. Gözütok Bolu Bilim ve Sanat Merkezinde öğrenci ve velilerine “Bolu yaban hayatındaki memeli hayvan türleri ve önemleri” ile ilgili çok önemli bilgiler verdi. Yaklaşık 2 saat süren söyleşide öğrenciler doğa ve doğadaki yaban hayvanları ile ilgili merak ettikleri soruları Dr. Öğr. Üyesi Serdar Gözütok’a yönlendirdiler. Doğa bilinci ile ilgili de bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Serdar Gözütok’a Bolu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yaptığı söyleşi ve bilgilendirmeleri için çiçek ve belge takdim edildi.