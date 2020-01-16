pendik escort kartal escort maltepe escort kurtkoy escort tuzla escort pendik escort megasportsfan.com bonus veren siteler

Yaban Hayatı Söyleşisi

Bolu Bilim ve Sanat Merkezinde konferanslar devam ediyor.

Yaban Hayatı Söyleşisi

Haber: Aysun Beykoz

Kurumun konferans salonunda yapılan söyleşide bu haftaki konuk BAİBÜ’den Dr. Öğr. Üyesi Serdar Gözütok’tu. Gözütok Bolu Bilim ve Sanat Merkezinde öğrenci ve velilerine “Bolu yaban hayatındaki memeli hayvan türleri ve önemleri”  ile ilgili çok önemli bilgiler verdi.  Yaklaşık 2 saat süren söyleşide öğrenciler doğa ve doğadaki yaban hayvanları ile ilgili merak ettikleri soruları Dr. Öğr. Üyesi Serdar Gözütok’a yönlendirdiler.   Doğa bilinci ile ilgili de bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Serdar Gözütok’a Bolu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yaptığı söyleşi ve bilgilendirmeleri için çiçek ve belge takdim edildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Motorine indirim
Motorine indirim
  1. Bolu

banner133

banner129