Haber: Esra Öztürk

OGM tarafından toplam 270 dekarda yürütülen çalışmaların ilk ayağında Gerede Salur Köyü yaylasında bulunan sahaya biner adet yabani kiraz ve fındık, 1.250 adet mahlep, 1.500 adet badem ve 750 adet kuşburnu fidanı olmak üzere toplam 5 bin 500 adet fidan dikildi.

Çalışmaların diğer ayağını oluşturan Aladağ’da ise 5 bin adet ahlat, 3 bin 200 adet alıç, 3 bin 400 adet kızılcık, 3 bin adet kuşburnu, 2 bin adet yabani erik, 4 bin adet yabani elma, 3 bin 500 adet yabani kiraz, 3 bin 300 adet üvez, bin adet mahlep ve 1.700 adet fındık olmak üzere toplam 30 bin 100 adet yabanıl meyveli tür fidanı toprakla buluşturuldu.

“YABAN HAYVANLARINI AÇ BIRAKMAMAK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Orman teşkilatı tarafından yürütülen çalışmaların orman varlığımızın artması yönünden de fayda sağlayacağını vurgulayanOrman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “1.400 metre rakımda tesis edilen sahada yaban hayvanlarının daha kolay besin bulabilmelerine yardımcı oluyoruz. Yaban hayatının canlılarını özellikle aç bırakmamak adına gayret gösteriyoruz. Ayrıca bu çalışmayla aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmalarının da önüne geçilecek” ifadelerini kullandı.