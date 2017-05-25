banner133

banner128

banner101

25 Mayıs 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Yaban hayvanları için meyve fidanları dikildi

    Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yürüttüğü çalışmalar ile yaban hayatının sürekliliğini sağlamaya gayret ediyor. Bu maksatla yaban hayvanlarının kışın besin bulmakta zorlandığı Bolu ormanlarında toplam 35 bin 600 yabanıl meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

    25 Mayıs 2017 Perşembe 10:35
    Bu haber 33 kez okundu
    Yaban hayvanları için meyve fidanları dikildi

    Haber: Esra Öztürk

    OGM tarafından toplam 270 dekarda yürütülen çalışmaların ilk ayağında Gerede Salur Köyü yaylasında bulunan sahaya biner adet yabani kiraz ve fındık, 1.250 adet mahlep, 1.500 adet badem ve 750 adet kuşburnu fidanı olmak üzere toplam 5 bin 500 adet fidan dikildi.

    Çalışmaların diğer ayağını oluşturan Aladağ’da ise 5 bin adet ahlat, 3 bin 200 adet alıç, 3 bin 400 adet kızılcık, 3 bin adet kuşburnu, 2 bin adet yabani erik, 4 bin adet yabani elma, 3 bin 500 adet yabani kiraz, 3 bin 300 adet üvez, bin adet mahlep ve 1.700 adet fındık olmak üzere toplam 30 bin 100 adet yabanıl meyveli tür fidanı toprakla buluşturuldu.

    “YABAN HAYVANLARINI AÇ BIRAKMAMAK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ”

    Orman teşkilatı tarafından yürütülen çalışmaların orman varlığımızın artması yönünden de fayda sağlayacağını vurgulayanOrman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “1.400 metre rakımda tesis edilen sahada yaban hayvanlarının daha kolay besin bulabilmelerine yardımcı oluyoruz. Yaban hayatının canlılarını özellikle aç bırakmamak adına gayret gösteriyoruz. Ayrıca bu çalışmayla aç kalan hayvanların yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmalarının da önüne geçilecek” ifadelerini kullandı.

     

    Anahtar Kelimeler: Orman, Su, İşleri, Bakanlığı, Orman

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ON BİR AYIN SULTANI
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TÜRKÇEYİ KÖKÜNDEN KOPARAN SÖZDE TÜRKLER
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Yeni bir RAMAZAN ayına kavuştuk
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Gün Birlik Olma Günü (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TELLİ KUR’AN
  • Mustafa Cop Mustafa Cop KALBİ “ T E Ş E K K Ü R “LER …
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GICIIIRT!...
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ENGELLİLERE BAKIN HALİNİZE ŞÜKREDİN!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan’ın Çekim Alanına Girerken
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel “GERÇEK” BİSİKLET YOLU YAPILSIN
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Kadın hakları
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129