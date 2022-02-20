Yaban hayvanları için yem bıraktılar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bu yıl kar yağışının etkili olması nedeniyle ormanlarda yaşam mücadele veren kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının karınlarının doyurulması içen Bolu-Köroğlu Avcılık Atıcılık Okçuluk Balıkçılık Kulübü derneği başkanı Adem Rüzgar ile birlikte üyeler, örnek bir davranışta bulundular.

Dernek Başkanı Rüzgar; “Bizler, doğayı seven, doğayı koruyan kişileriz. Son günlerde yoğun şekilde yağan kar nedeniyle ormanlarımızda ki yaban hayvanları aç kaldı. Aç kalan hayvanlar köylerimize ve şehir merkezine inerek, yiyecek aramak zorunda kalıyorlar. Bizlerde yaban hayvanlarının aç kalmaması için yanımızda getirdiğimiz saman ve yemleri ormanlık alanlarına dağıttık. Dernek olarak bu tür faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Doğa bizimse yaban hayvanları da bizim” dedi.