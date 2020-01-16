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Yaban hayvanları için yem bıraktılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından kış şartlarının gelmesi ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Yaban hayvanları için yem bıraktılar

Haber: N. Halid Altundal

Soğuk kış günlerinin etkisini artırması ile birlikte doğada yaşayan yaban hayvanlarının yiyecek bulma sorununa Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) İl Müdürlüğü el attı. Bolu DKMP ekipleri tarafından ormanlık arazilere yaban hayvanları için yem bırakıldı. DKMP’den yürütülen çalışma ile ilgili yapılan açıklamada, “Kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için Müdürlüğümüz ekiplerince çok sayıda noktaya yemleme yapılmıştır. Yaban hayatının desteklenmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir” denildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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