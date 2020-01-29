“Yabancı bir golcü ile anlaşmak üzereyiz”

Haber: Volkan Yılmaz

Bu sezon 1.Ligde sıkıntılı günler geçiren Boluspor’da son oynanan Adana Demirspor maçında golcü oyuncu Rydell Poepon ayağına aldığı darbe sonrası sahadan sedye ile çıkmıştı. Maçtan sonra kulüp doktorları tarafından yapılan incelemede golcü oyuncunun sol tibia kemiğinde kırık olduğu ve sezonu kapattığı belirtilmişti.

Haftalık basın toplantısında konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü müjdeyi verdi. Golcü bir oyuncu ile anlaşmak üzere olduklarını ifade eden Özköylü “Adana Demirspor maçında bizi en çok üzen şey Poepon’un ayağının kırılması oldu. Bununla ilgili mutlaka tabii ki çalışma yapıldı. Biz Rydell’in ayağının kırıldığını öğrendiğimiz andan itibaren çalışmalara başladık. Bununla ilgili birçok oyuncu geldi. Bizim için en önemlisi yakın zamanda oynamış oyuncu. Bu konuda 4-5 seçenek yakaladık. Bunlardan birinin inşallah bugün sonuçlanacağını umut ediyoruz. Arkadaşlarımız bununla ilgili çalışıyorlar, başkanımız dün geceden beri çalışmalarını sürdürüyor. Belli bir sıralama yaptık ama bazılarını kulübü göndermedi, bazılarının şartları bize uymadı. Ama şuanda iyi bir oyuncu üzerinde karar verdik. İnşallah bize de çok faydası olacağını düşünüyorum. Yabancı bir oyuncu. Geldiği zaman herkes görecek. En önemlisi de Ocak ayı içinde üç maç yapmış olması. Oynadığı takım Avrupa’da önemli bir ülkenin en üst liginde oynayan bir takım. Ayrıca kendi ülkesinin milli takım formasını da giyen bir oyuncu” dedi.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020, 15:06