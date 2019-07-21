Yabancı öğrenciler hafızlık eğitimlerini tamamladı

Haber: Birol Ertunç

Geçtiğimiz Cumartesi günü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Bordo Salonda Bolu İl Müftülüğü Sandallar Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursunda hafızlıklarını tamamlayan yabancı uyruklu ve Türk 21 öğrenci için taç giyme ve icazet merasimi düzenlendi. Programa İl Müftüsü Orhan Genç, Müftü Yardımcısı Nihat Kök, Şube Müdürü Adem Özdemir, kursun yapılması için arsasını bağışlayan hayırsever Mehmet Acar, Kur’an Kursu öğreticileri, öğrenci aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim okunması ile başlayan programda İl Müftüsü Orhan Genç bir açılış konuşması yaptı. Bolu İl Müftüsü Genç konuşmasında, “Bu gün çok mutlu ve huzurlu bir gün. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim yeryüzüne indirilişinden bu güne kadar hafızlar sayesinde geldi. Cenab-ı Hakk ‘O’nu biz indirdik ve onu koruyacak biziz’ buyurmuştur. Kur’an-ı Kerim Peygamber Efendimizin yaşayan bir mucizesidir. Tüm dünyada ilahi kitap olarak ezberlenen tek kitaptır. Kur’an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki okunması ibadet, dinlenmesi ibadet, yazılması ibadettir. Bir kimse Allah ile konuşmak istiyorsa Kur’an okusun. Ayrıca Rabbimiz ‘Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir’ buyurmuştur. Bu emre uyup çocuklarını bize emanet eden siz değerli ailelere çok teşekkür ederim. Hafızlık süresi boyunca çocuklarla ilgilenen Kur’an Kursu Öğreticilerimize teşekkür ederim. Sevgili çocuklarımıza hafızlıkları hayırlı olsun. Bugün 21 öğrencimiz hafızlık eğitimlerini tamamladılar ve mezuniyet belgelerini almaya hak kazandılar. Kendilerini tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Kazakistan'dan gelen ve hafızlığını tamamlayan öğrencilerin taçlarını babaları taktı. Uzun zamandır ayrı kalan babalar ve kızları duygulu anlar yaşadılar. Program öğrencilerin Kur’an-ı Kerim, sureler ve ilahiler okumalarının yanı sıra yaptıkları tiyatro gösterileri ile devam etti. Program öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesi ile son buldu.