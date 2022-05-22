Yabancı uyruklu vatandaşlar, 2 Türk’ü hastanelik etti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Olay, Bolu Belediye Meydanında dün gece 23.30 sıralarında Ünlü Rap Sanatçısı Norm Ender’in konseri ardından meydana geldi. Konser alanında yaşanan ufak sürtüşme, pahalıya patladı. İddiaya göre 28 yaşındaki Durmuş Yalçınkaya, yabancı uyruklu bir grup şahıslardan rahatsız olarak uzak durmalarını istedi. Yalçınkaya’nın ne dediğini anlamayan Yabancı uyruklu şahıslar olay çıkardı. Kısa sürede yatışan tartışma, konser sonrasında büyük bir faciaya dönüştü. Konserin bitmesinin ardından 28 yaşındaki Yalçınkaya ve yeğenini takip eden yabancı uyruklu şahıslar, ikilinin üzerine saldırarak darp etti. Olay yerinden ambulansla götürülen Durmuş Yalçınkaya yaşadıklarını Gündem Tv ekranlarına anlattı.

“SABAH 6-7’YE KADAR DA HASTANEDE YATTIM”

“Olayın ilk başında, biz konser alanındaydık. Orada iki tane yabancı uyruklu yeğenime doğru yaklaştılar. Bende yabancı uyruklu arkadaşa, ‘biraz uzak dur! Rahatsız oluyoruz’ dedim. Erkek olmamıza rağmen rahatsız olduk. Ondan sonra bizim yanımızdan uzaklaştılar, başka bir grupla kavga ettiler. Sonrada gözden kayboldular. Durumu güvenliklere bildirdik ancak herhangi bir müdahale olmadı. Konser bittikten sonra ben yeğenimle Belediye önüne doğru yürüyordum. Yeğenim dedi ki, ‘Amca geliyorlar’. Arkama döner dönmez bir baktım biri oradan koşuyor biri buradan. Diğer tarafta da yeğenlerimle kavga ediyorlar. Bunlarla başladık kavga etmeye. Yeğenlerimin yanına giderken bana bir yerden yumruk geldi. Nereden geldiğini anlayamadım sonra da şoka girdim zaten. Sabah 6-7’ye kadar da hastanede yattım”

“BU İNSANLARIN ARTIK MİSAFİRLİĞİ BİTMİŞTİR”

“Kolumda, omuz bölgemde, başımda, çenemde ağrılar var. Ben zaten şoka girmiştim. Gözümü açtığımda ambulanstaydım. Bu insanların artık misafirliği bitmiştir. Bunları zamanında mazlum, gariban diye aldık. Benim askerim onlar için orada şehit oluyor, burada iri yarı adam konser dinliyor”