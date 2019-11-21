​​​​​​​Yabancı uyruklulara göz açtırılmıyor

Haber: C. Kutay AYKAN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu mültecilerin, ikamet aldıkları illerin dışında başka illerde ikamet etmelerinin yasak olduğunu, bunun aksını yapanları sınır dışı edileceğine yönelik açıklamasının ardından, tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de bu konuya yönelik uygulamalar devam ediyor.

Bolu İl Emniyet Müdürü bünyesinde bulunan TEM, KOM, Güvenlik Şube, Asayiş Şubesi, Çevik Kuvvet şubelerinde görev yapan resmi ve sivil ekipler İzzet Baysal Caddesi, Kent Meydanı ve Demokrasi meydanında, kadın erkek demeden, yabancı uyruklu mültecilere yönelik kimlik kontrol ve ikametgah uygulamalarını sürdürmeye devam ediyor.