“Yabancıların Bolu’da evlenmelerini istemiyoruz”



Haber: Uğur Balaban

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gündeme bomba gibi oturacak açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Başkan Özcan, yabancı uyruklu vatandaşların Bolu’da evlenmelerini ve çoluk çocuk sahibi olmalarını istemediğini belirterek, yabancı uyruklu vatandaşların nikah ücretlerinin 100 bin lira olacağını açıkladı. Özcan, bu kararı mecliste oylayacağını belirtti.

“YABANCI UYRUKLU OLMASI HALİNDE NİKAH ÜCRETİ 100 BİN LİRA”

Başkan Özcan, “taraflardan ikisinin de ilk nikahı ise fiyat tarifesinde düşük rakam uygulanacak. İki tarafında ilk evliliği ise ucuz olacak. Taraflardan birinin ikinci nikahı ise nikah ücreti 5 bin lira. Taraflardan birinin 3. Evliliği olması halinde ücret 50 bin lira. Taraflardan birisinin veya ikisinin de yabancı uyruklu olması halinde nikah ücreti 100 bin lira” ifadelerine yer verdi

“ZİNA SUÇU TÜRK CEZA KANUNU’NA KONULMALIDIR”

Neden bu kararı aldığını açıklayan Özcan, “Bunu ne için yapıyoruz? İlk üç maddede, aileyi korumak için. Boşanmaya özendirmemek için. Anayasanın 74 ve 76’ncı maddelerine göre aile bütünlüğünü korumak için bu uygulamayı yapıyoruz. Peki, taraflardan birinin yabancı uyruklu veya ikisininde yabancı uyruklu olması halinde 100 bin lira nikah ücreti derken neyi kast ediyoruz? 2 şeyi kast ediyoruz. 1-hanımı ölmüş amca gidiyor, yabancı bir kadını alıp getiriyor. Sonrada dolandırılıyor o amcamız. Ama çoluğu çocuğu huzursuz. Miras konusunda sıkıntılar ortaya çıkıyor. 2- iki tane yabancı uyruklu, Bolu’da evlenmesin diye, Bolu’ya yerleşmesin diye, Bolu’da çoluk çocuk sahibi olmasın diye, iki Suriyeli iki Iraklı burada evlenmesin diye biz bu düzenlemeyi getiriyoruz. Bu konuyu aramızda konuşurken, bazıları dedi ki, ‘sizin bu yaptığınız acaba imam nikahını yaygınlaştırır mı?’ o zaman böyle bir kaygısı varsa hükümetin veya böyle düşünenlerin, zina suç olmaktan AK Parti döneminde çıkartıldı. Zinanın suç olmaktan çıkartılmasından sonra da Türkiye’de ki boşanma oranları hızlı bir şekilde arttı. O yüzden Zina suçu Türk Ceza Kanunu’na konulmalıdır. Biz belediye olarak aile bütünlüğünü korumak için, anası babası ayrılmış çocukların travmalar yaşamaması için bu kararları alıyoruz. Yabancıların Bolu’da evlenip Bolu’ya yerleşmelerini, çoluk çocuk sahibi olmalarını istemiyoruz, ülkelerine dönmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.