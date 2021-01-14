Yabani hayvanlar aç kalmıyor





Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, kar yağışının ardından yabani hayvanların aç kalmaması için çalışma yaptı. Daha önce yiyecek bulmada zorlanan bu hayvanların köylere indiği görülmüştü. Bu durumu önlemek amacıyla bölgeye giden ekipler, kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetre olduğu tespit edilen yaban sahasında, hayvanların nesillerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için doğaya 75 kilo saman ve 100 kilo besi yemi bıraktı. Ekipler Abant, Gölcük, Aladağ, Gerede ve Mengen bölgelerinde de yabani hayvanlar için yemleme çalışması yaptı.