Yabani otlar temizleniyor

Haber: BMA

Gerede Belediyesi ekipleri, ilçede rutin park bakım ve çim biçme işleri ile birlikte yeşil alanlarda oluşan yabani otların temizlik işlerine de devam ediyor. Daha temiz bir Gerede için çalışmalarını bölge genelinde sürdüren ekipler; mahalle parkları, şehir giriş-çıkışları ve mesire alanları ve kaldırımlarda oluşan yabani otların temizliğini yapıyor. Gerek kaldırım kenarlarında gerekse boş arazilerde bulunan yabani otlar temizlenirken öte yandan rutin temizlik çalışmalarına da devam ediliyor.

Belediye ekipleri tarafından daha önce kesim ve biçim işlemi yapılan alanlardaki otların, yoğun yağmur yağışı nedeniyle uzaması ile birlikte belirlenen alanlarda da çalışmalar tekrar ediliyor. Gerede Belediyesi Park Bahçe Birimine bağlı ekipler tarafından çalışmaların yaz mevsimi boyunca sürdürüleceği öğrenildi.