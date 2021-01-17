Yağan kar kısıtlamayı unutturdu / polise 100’ün üzerinde ihbar geldi



Haber:Erdal Tanrıverdi

Kar yağışı şehrin yüksek kesimi olan Kalıcı Konutlar bölgesini ve şehir merkezini bembeyaz örtü ile kapladı. Lapa lapa yağan kara hasret olan vatandaşlar da kar yağışının kısıtlamaya denk gelmesine rağmen, kısıtlamaya aldırmadan sokaklara döküldü. Çoluk çocuk dışarı çıkan vatandaşlar yağan karın tadını doyasıya çıkardı. Kartopu oynayarak eğlenen vatandaşlar soğuk havaya ve kısıtlamaya aldırış etmeden hasret kaldıkları kartopunun tadını çıkardı.

Kar yağışı ile birlikte sokağa çıkarak kartopu savaşı yapan Doğa Üşenmez, “Karda oynayan arkadaşlarımızı televizyonlarda görüyorduk. Meteoroloji uyarı yapmıştı. Bizde camdan karı görünce hemen sokağa inerek karda kartopu savaşı yapmaya ve eğlenmeye başladık” dedi.

Yağan kar sonrası sokağa dökülen kişileri ihbar yarışına giren bazı vatandaşlar ise 112 Acil çağrı merkezine 100’ün üzerinde kısıtlamaya uymayan şahıs ihbarı yaptı. Polis ekipleri yapılan ihbarlarla çok daha yoğun bir gece geçirdi.