Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yağcı, “Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen Hanımefendi nezaket ziyaretinde bulundular. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da kurum ve kuruluşlarla el ele gönül gönülle vererek, birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bolu Belediyesi de çalışmaları nedeniyle dikkatle takip ettiğimiz kurumlardan” dedi.