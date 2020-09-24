



Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Giresun ve Erzurum'un belirli bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un iç, Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020, 12:32