Yağış, trafiği olumsuz etkiledi

Haber: Aysun Beykoz

D-100 kara yolunun Ankara istikameti ile Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişeleri çıkışındaki bölümde yoğun yağış etkili oluyor.Anadolu Otoyolu'nda gerçekleşen bakım çalışması nedeniyle otoyola giremeyen araçların da kullandığı kara yolunda oluşan yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.Öte yandan, dik rampalarında bulunduğu bu kesimde araçların yağış nedeniyle gitmekte zorlanmasından dolayı yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.