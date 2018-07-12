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12 Temmuz 2018 Perşembe
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    • Yağışlar geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, Arasında Bolu’nun da bulunduğu 7 il için kısa süreli yerel sağanak yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde seyredecek.

    12 Temmuz 2018 Perşembe 12:14
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    Yağışlar geliyor

    Haber: Ceylan Beykoz

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmeye göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Ordu, Eskişehir ve Ankara’nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Yapılan açıklamada, Batı Karadeniz Bölgesi için, “Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu'nun kuzeybatı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor” denildi. Bugün ve yarın sıcaklıklarınmevsim normallerinde olması bekleniyor. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü hava yağışlı olmasına rağmen hava sıcaklığı 26 derece dolaylarına olması bekleniyor.

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