Yağışlara Dikkat!

Haber: N. HalidAltundal

Haziran ayı ile birlikte ilimizi etkisi altına alan sağanak yağışlı hava yer yer su baskınlarına sebep olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü ilimiz için yeni bir uyarı yayınladı. Meteoroloji tarafınsan sarı kodla yapılan uyarıda kuvvetli yağışa karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji uyarısında, “Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.