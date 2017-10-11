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11 Ekim 2017 Çarşamba
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    • Yağlık Ayçiçeği Bolu’yu Sevdi

    Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün Alternatif Ürün çalışmaları kapsamında 2017 yılında Merkez ilçesinde 70 da alanda Yağlık Ayçiçeği ekilişi yapılmıştır.

    11 Ekim 2017 Çarşamba 12:14
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    Yağlık Ayçiçeği Bolu’yu Sevdi
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    Haber: Aysun Beykoz

    Bolu Merkez İlçeye bağlı Yazıören köyünde 23 da alanda ekilen Yağlık Ayçiçeği  bitkisi yapılan tarla günü ile üreticilerimize  gösterildi.  Tarla gününe Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Fahri Tetik, Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, Bolu Ovası Sulama Birliği Başkanı Sabahattin Altunel, Şube Müdürleri, kurum çalışanları, Muhtarlar ve üreticiler katıldı. Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü personeli Ali Demirer’in açılış ve tanıtım konuşmalarından sonra Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan’a söz verildi. Hakkı Fidan, konuşmasında “ Bu tür çalışmaların yapılmasından memnun olduğunu ve devam etmesini istediğini ifade ederek kurum çalışanlarına teşekkür etti.”  Daha sonra söz alan Bolu Ovası Sulama Birliği Başkanı Sabahhattin Altunel yaptığı konuşmalarında Sulama Birliğinin yaptığı çalışmaları anlatarak kurum çalışanlarına teşekkür etti.

    “AYÇİÇEĞİ GÜNÜMÜZÜN EN ÖNEMLİ YAĞ BİTKİLERİNDEN BİRİSİDİR”

    Daha sonra söz alan Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Vekili Fahri Tetik konuşmasında;  Ayçiçeği; günümüzün en önemli yağ bitkilerinden birisidir. Ayçiçeği yağı yemeklik kalitesi yönünden tercih edilen bitkisel yağlar arasında ilk sırada yer almaktadır. Dolayısıyla Dünya’ da birçok ülkede ekonomik düzeyde tarımı yapılmaktadır. Yurdumuzda da yıllara göre değişmekle beraber yaklaşık 560.000-600.000 hektar arasında ayçiçeği ekilmektedir. Türkiye verim ortalaması 150 kg/da iken İlimizde verim ortalaması 350 Kg/da üzerinde gerçekleşerek üreticisinin de yüzünü güldürmektedir.  Ülkemizde kişi başına yaklaşık 18 kg civarında bitkisel sıvı yağ tüketimi vardır. Oysa AET ülkelerinde kişi başına yıllık yağ tüketimi 24 kg civarındadır. Ülkemizdeki kişi başına yağ tüketimi AET ülkelerine göre az olmasına rağmen, yine de yağ bitkileri üretimi yetersizliğinden her yıl 300 bin tonun üzerinde bitkisel yağ ithalatı yapılmaktadır. Pazarlama imkanı olan Ayçiçeği; Hububat tarımına göre daha yüksek gelir getirdiğinden üreticilerimiz tarafından Alternatif Ürün olma yolundadır. İlimizin ekolojik yapısı Ayçiçeği tarımına oldukça elverişlidir ve iyi bir münavebe bitkisidir. Üreticilerimiz günümüzde; Daha önce yetiştirdikleri ürünlerden istedikleri verimi alamamaları üzerine Nohut, Yağlık Ayçiçeği, Dane Mısır,  gibi alternatif ürünlere yönelmişlerdir” diyerek sözlerine son verdi.  Daha sonra Yağlık Ayçiçeği hasatına geçilmesinin ardından ikramlara geçilerek Tarla Gününe son verildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Gıda, Tarım, Hayvancılık

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