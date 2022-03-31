Yağlık Ayçiçeği Tohumu Başvuruları Başladı

Haber: Ceylan Beykoz

Tarım ve Orman Bakanlığının arazilerin kullanımın etkinleştirilmesi projesi kapsamında atıl tarım arazilerine ekilmek üzere %50 Bakanlık %50 Üretici katklılı Bolu İl/ilçelerinde yağlık ayçiçeği tohum dağıtımı yapılacak. Talepler 28 Mart tarihi ile İl/İlçe müdürlüklerimiz tarafından alınmaya başlamış olup, üreticilerimiz 8 Nisan Cuma mesai bitimine kadar müdürlüklerimize taleplerini iletebilecek. Ayrıntılı bilgi, teknik destek, dilek, şikayet, talep ve görüşleriniz için İl/İlçe Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.