Yağlık Ayçiçeği Tohumu Başvuruları Başladı

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yüzde 50’si bakanlık yüzde 50’si üretici destekli yağlık Ayçiçek tohumu dağıtılacağını duyurdu.

Yağlık Ayçiçeği Tohumu Başvuruları Başladı

Haber: Ceylan Beykoz

Tarım ve Orman Bakanlığının arazilerin kullanımın etkinleştirilmesi projesi kapsamında atıl tarım arazilerine ekilmek üzere %50 Bakanlık %50 Üretici katklılı Bolu İl/ilçelerinde yağlık ayçiçeği tohum dağıtımı yapılacak.   Talepler 28 Mart tarihi ile İl/İlçe müdürlüklerimiz tarafından alınmaya başlamış olup, üreticilerimiz 8 Nisan Cuma mesai bitimine kadar müdürlüklerimize taleplerini iletebilecek. Ayrıntılı bilgi, teknik destek, dilek, şikayet, talep ve görüşleriniz için İl/İlçe Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz.

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