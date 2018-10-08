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08 Ekim 2018 Pazartesi
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    • Yağlık ayçiçeği ve oturak fasulye hasadı başladı

    Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi çerçevesinde; ilimizde 4 üreticiye ücretsiz tohumları verilerek 6 dekar alanda ekimi yapılan oturak fasulye ve barbunyaların hasatlarına başlandı.

    08 Ekim 2018 Pazartesi 14:04
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    Yağlık ayçiçeği ve oturak fasulye hasadı başladı
    Haber: Gönül Olutürk

    Ayrıca üreticilerin ekimini yaptığı yağlık ayçiçeği başarılı bir şekilde hasat edildi.

    Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü İzzet Murat; “Mahalle ve semt pazarlarında üreticilerimiz ürünlerini tüketicilerle buluşturmaktadır. Şu an ikinci ürün olarak ekilen fasulyenin hasadı bitmek üzere ve hava şartlarına rağmen verimimiz memnuniyet verici.

    Susuzkınık ve Karamanlar Köylerinde demonstrasyon amaçlı 105 dekar alanda Yağlık Ayçiçeği ekimi yapılırken, hasadı da verimli gerçekleşti. İlimiz Göynük ilçesinde 13465 dekar gibi bir alanda yoğun bir şekilde ekimi yapılan Ayçiçeğimiz merkez ilçemizde de başarılı sonuç vermiştir. üreticilerimiz için de başarılı bir alternatif olmuştur

    Görüldüğü gibi nohut, fasulye, dane mısır, ayçiçeği,… alternatifimiz çok. Bolu’da toprağımız üreticisine emeğinin hakkını veriyor. Yeter ki ekelim, dikelim, emek verelim. Olmaz diye bir şey yok” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Tarım, Orman, İl, Müdürlüğünce

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