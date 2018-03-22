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22 Mart 2018 Perşembe
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    • Yağmur altında suyun önemine dikkat çektiler

    TEMA Vakfı Bolu İl Temsilciliği öncülüğünde ilimizde eğitim gören ilkokul öğrencileri yağmur altında Suyun hayatımızdaki önemine dikkat çekmek için yürüdü.

    22 Mart 2018 Perşembe 11:15
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    Yağmur altında suyun önemine dikkat çektiler
    Foto galeriye git Haber: Semih Baykal

    TEMA Vakfı Bolu İl Temsilciliği 22 Mart Dünya Su günü bir yürüyüş düzenlendi. Yağmur altında düzenlenen yürüyüşe ilimizde eğitim gören ilkokul öğrencileri de katıldı. Kent Meydanından başlayan yürüyüşte minik öğrenciler ‘Su Hayattır’, ‘Anne Baba Musluğu Kapa” sloganları attı. Kadı Cami önüne kadar gerçekleşen yürüyüşün ardından TEMA Vakfı Bolu İl Temsilcisi Selma Demirel bir basın açıklaması yaptı.

    “BOLU’DA SULAR KİRLENMEYLE KARŞI KARŞIYA”

    Demirel, Bolu’da suların kirlenmeyle karşı karşıya olduğunu söyleyerek; “ Bizim için su günü çok önemlidir. Çünkü su olmadan hayat olması mümkün değil. Birleşmiş Milletler raporuna göre su varlığımızın yüzde 75’ini ormanlardan sağlıyoruz. Yani orman, su olmadan yaşamın, ekosistemin devam etmesi mümkün değil. Dünya üzerinde birleşmiş milletler raporuna göre 2.1 milyar insan küresel çölleşme ve susuzluk tehdidi altında. Dolayısıyla iklim değişikliklerinin, küresel ısınmanın farkındayız. Su kaynaklarımızı korumazsak susuz kalacağız. Susuz kalmak demek hayatımızı, yaşamımızı devam ettiremememiz, fakirleşmemiz, aç kalmamız demektir. Bu sebeple TEMA Vakfı gönüllüleri Türkiye Su haritasını çıkardılar ve su tehdidi altında olan 100 bölge belirlediler. Bu 100 bölgeden bir tanesi de Bolu. Bolu’da sular kirlenmeyle karşı karşıya. Su kaynaklarımız kirlenmesin, doğamızı, ekosistemimizi korumak zorundayız. Bizler hiçbir karşılık beklemeden bize su, yaşam sağlayan doğaya saygı göstermeliyiz. Siz gelecek kuşaklar bunu sağlayacaksınız. Evlerde, iş yerlerinde, günlük hayatınız da su tasarrufuna önem vereceksiniz” dedi.

    Anahtar Kelimeler: TEMA, Vakfı, Bolu, İl, Temsilciliği

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