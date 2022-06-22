Yağmur bir haftada etkili oldu

Haber: C. Kutay Aykan

Yurdumuzun bir bölgesinde şiddetli yağmur etkisini gösterirken, diğer bir yandan da Ege ve Akdeniz bölgelerinde orman yangıları kendini göstermeye başladı. Bu bölgelerdeki kuraklık nedeniyle, rüzgarında etkisiyle ormanlarımız yine alevler içerisinde kalırken, bölgemizde ise yağmur yağışları etkisini göstermeye devam ediyor.

İlimizde son bir hafta içerisinde metrekareye 48.4 kilogram yağmur yağarken, en etkili yağış pazartesi günü metrekareye 26.2 olarak gerçekleşirken, dün sabah 09.00 ile bu gün 09.00 saatleri arasında il merkezine metrekareye 15.0 kilogram yağmur düştü.

Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine ilimiz genelinde Perşembe günü yağmur beklenmezken, Cumartesi gününe kadar ise zaman zaman yağmur yağışının beklendiği açıklandı.