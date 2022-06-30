Yağmur geliyor! Su baskınlarına dikkat

Haber: Uğur Balaban

İlimizde son günlerde etkisini gösteren şiddetli yağış bir çok ilçemizde sele yol açtı. Meydana gelen sel felaketinde köprüler ve evler zarar gördü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, 30 Haziran Perşembe günü için uyarı yaparak, ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

SU BASKINLARINA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan uyarıda, “Batı Karadeniz’in (Bolu, Düzce, Karabük, Çankırı illeri ile Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimleri) 30.06.2022 Çarşamba günü beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.