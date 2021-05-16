Yağmur mu geliyor?

Haber: Ceylan Beykoz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava tahmin raporlarına göre önümüzdeki 5 günde ilimizde hava sıcaklıklarının artışa geçmesinin yanı sıra, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Önümüzdeki günlerde kendini gösterecek olan güneşin, yerini zaman zaman bahar yağmurlarına bırakması öngörülüyor. Pazartesi gök gürültülü sağanak yağışlı olan havanın yanı sıra Salı çoğunlukla güneşli, Çarşamba az bulutlu ve güneşli, Perşembe yer yer sağanak yağışlı ve Cuma günü artan bulutlar olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojiden yayınlanan hava tahmin raporuna göre ilimizde hava bu hafta şu şekilde olacak:

17 Mayıs Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 6, en yüksek 20 derece

18 Mayıs Salı: Parçalı bulutlu, en düşük 7, en yüksek 26 derece

19 Mayıs Çarşamba: Az bulutlu, en düşük 7, en yüksek 26 derece

20 Mayıs Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 8 en yüksek 24 derece

21 Mayıs Cuma: Gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük 5, en yüksek 16 derece